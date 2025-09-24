Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 16-jährige E-Scooter-Fahrerin und 74-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 23. September, ist es im Mönchengladbacher Stadtgebiet fast zeitgleich zu zwei Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten gekommen.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 14.10 Uhr auf der Hovener Straße in Bettrath-Hoven. Dort war ein 53-jähriger Autofahrer nach eigenen Angaben gerade in Richtung Hansastraße unterwegs, als in Höhe der Einmündung Bleckhütter Weg plötzlich ein E-Scooter vor ihm auf die Straße gefahren sei, den er wegen eines geparkten Lieferwagens nicht habe sehen können. Der 53-Jährige habe noch versucht auszuweichen, kollidierte jedoch mit der 16-jährigen E-Scooter-Fahrerin. Das Mädchen stürzte durch den Aufprall zu Boden und verletzte sich dabei. Rettungskräfte brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Zu dem zweiten Unfall kam es gegen 14.15 Uhr in Hardterbroich-Pesch auf der Heinrich-Sturm-Straße. Ein 74-jähriger Radfahrer durchfuhr gerade die Unterführung zwischen dem Platz der Republik und der Hindenburgstraße, als mehrere unbekannte Männer zu Fuß im Zick-Zack-Kurs über die Fahrbahn gelaufen seien. Dabei hätten sie den Radfahrer mehrmals gekreuzt, bis er schließlich stark bremsen musste, um nicht mit einem der Männer zusammenzustoßen. Der 74-Jährige stürzte und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Unbekannte entfernte sich umgehend in Richtung Platz der Republik, ohne auf die Ansprache eines Zeugen zu reagieren. Er wurde wie folgt beschrieben: Der Mann war circa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig und trug eine blaue Jacke.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten bzw. zum Unfallhergang geben können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

