Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Räume einer Kirchengemeinde

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch, 24. September, gegen 4.10 Uhr in die Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde an der Severingstraße in Windberg eingebrochen.

Die Einbrecher durchstachen die Glasdichtung eines Kellerfensters und legten den Griff um, um ein das Fenster zu öffnen. Über den Keller gelangen die Tatverdächtigen in das Erdgeschoss. Dort hebeln sie die Tür zur Sakristei auf und durchsuchen dort diverse Schränke. Weiter versuchten sie diverse Male die Tür des Gottesdienst-Raumes aufzuhebeln - jedoch ohne Erfolg.

Anschließend flüchteten die Einbrecher vermutlich ohne Beute wieder durch das Kellerfenster.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen.

Sie empfiehlt, abschließbare Tür- und Fenstergriffe zu montieren, um sich vor Einbrechern zu schützen. Diese lassen sich auch nachrüsten. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

