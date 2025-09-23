Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Warnung vor Trickdieben: Goldschmuck gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Bei der Polizei haben zwei Personen angezeigt, dass sie Opfer eines Trickdiebstahls geworden sind. Dabei wendeten die Tatverdächtigen denselben Trick an: Als Dank für eine Auskunft wollten sie den Geschädigten Armbänder oder Ketten anlegen - und stahlen dabei den Goldschmuck der Opfer.

Am Samstag, 20. September, hielt an der Neusser Straße ein VW Sharan neben einem 65-Jährigen, der sich gerade an einem Kiosk aufhielt. Ein etwa 30-jähriger Tatverdächtiger lehnte sich aus dem geöffneten Beifahrerfenster und bat um eine Auskunft.

Als Dankeschön für diese legte er dem 65-Jährigen eine Hand in den Nacken und bot ihm Goldschmuck an. Erst als das Auto wieder davon fuhr, bemerkte der 65-Jährige, dass ihm dabei der Unbekannte seine goldene Halskette gestohlen hatte.

Der Mann soll schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart haben. Neben ihm habe auf dem Fahrersitz ein weiterer Mann und auf dem Rücksitz eine ältere Dame gesessen.

Des Weiteren haben am Montag, 22. September, zwei Frauen gegen 12 Uhr am Stapper Weg einer 74-Jährigen ihren Goldschmuck gestohlen. Sie gaben vor, ihr als Dank für eine Auskunft Schmuck am Handgelenk anlegen zu wollen.

Die Unbekannten waren mit einem dunklen Auto unterwegs. Dieses hielt auf Höhe der Kreuzung an der Ruhrfelder Straße neben der 74-Jährigen und die beiden Tatverdächtigen stiegen aus.

Das Kennzeichen des Pkw soll die Städtekennung "DU" für Duisburg haben. Gefahren wurde es von einem Mann, der circa 40 Jahre als sein soll. Er habe kurze schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er sei mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen. Die beiden Frauen sollen um die 40 beziehungsweise 50 Jahre alt sein. Die circa 40-Jährige habe die schwarzen langen Haare zu einem Zopf gebunden gehabt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell