Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwer verletzt: 15-jährige Fußgängerin angefahren

Mönchengladbach (ots)

In Holt ist ein 15-jähriges Mädchen am Freitag, 19. September, gegen 8 Uhr von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es an der Kreuzung Aachener Straße / Pfingsgraben. Die 15-Jährige wollte nach eigenen Angaben gerade zu Fuß den Fußgängerüberweg auf der Aachener Straße in Höhe der Feuerwache überqueren, wobei die Fußgängerampel Grün anzeigte. Gleichzeitig wollte eine 34-Jährige in ihrem Pkw bei Grün von der Straße Pfingsgraben nach links auf die Aachener Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich erfasste sie die Fußgängerin aus noch ungeklärten Gründen. Die 15-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

  22.09.2025 – 11:22

    POL-MG: Sextortion: 17-Jähriger mit Nacktbildern erpresst

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei nimmt einen aktuellen Fall von Online-Erpressung zum Anlass, um vor dem Phänomen "Sextortion" zu warnen. Dabei bauen Unbekannte ein Vertrauensverhältnis zu den Betroffenen auf, um von ihnen Nacktbilder zu erhalten oder sie während eines Videochats bei sexuellen Handlungen zu filmen. Mit diesen Bildern und Videos werden die Betroffenen im Anschluss erpresst. Einem 17-jährigen ...

    mehr
  19.09.2025 – 19:49

    POL-MG: Aktuelle Warnung vor Trickdieben

    Mönchengladbach (ots) - Vorsicht: Aktuell sind im Stadtgebiet wieder Trickdiebe unterwegs, die sich dieses Mal als Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser ausgeben. Am Freitag, 19. September, klingelten sie gegen 15.50 Uhr an einem Haus in Rheindahlen. Sie gaben vor, man müsse für die geplante Verlegung der Glasfaserkabel Räume ausmessen. In Wahrheit hatten es die Täter auf Wertgegenstände abgesehen und konnten in ...

    mehr
  19.09.2025 – 12:23

    POL-MG: Halskette entwendet: Unbekannte umarmt 81-Jährige, um sie zu bestehlen

    Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 18. September, hat eine Unbekannte gegen 15.05 Uhr an der Titzer Straße einer 81-Jährigen die Halskette gestohlen. Nach eigener Aussage, sei die Seniorin auf der Titzer Straße zu Fuß unterwegs gewesen, als eine junge Frau sie ansprach. Diese habe behauptet, Spenden für blinde und eingeschränkte Menschen zu sammeln und die ...

    mehr
