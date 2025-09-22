Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwer verletzt: 15-jährige Fußgängerin angefahren

Mönchengladbach (ots)

In Holt ist ein 15-jähriges Mädchen am Freitag, 19. September, gegen 8 Uhr von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es an der Kreuzung Aachener Straße / Pfingsgraben. Die 15-Jährige wollte nach eigenen Angaben gerade zu Fuß den Fußgängerüberweg auf der Aachener Straße in Höhe der Feuerwache überqueren, wobei die Fußgängerampel Grün anzeigte. Gleichzeitig wollte eine 34-Jährige in ihrem Pkw bei Grün von der Straße Pfingsgraben nach links auf die Aachener Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich erfasste sie die Fußgängerin aus noch ungeklärten Gründen. Die 15-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. (sts)

