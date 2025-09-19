PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Halskette entwendet: Unbekannte umarmt 81-Jährige, um sie zu bestehlen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 18. September, hat eine Unbekannte gegen 15.05 Uhr an der Titzer Straße einer 81-Jährigen die Halskette gestohlen.

Nach eigener Aussage, sei die Seniorin auf der Titzer Straße zu Fuß unterwegs gewesen, als eine junge Frau sie ansprach. Diese habe behauptet, Spenden für blinde und eingeschränkte Menschen zu sammeln und die Seniorin um Nennung ihres Namens gebeten. Als die 81-Jährige ihren Namen nannte, sei die Unbekannte näher an sie herangetreten und habe sie umarmt. Dabei habe die Frau die Halskette der Seniorin geöffnet und diese entwendet. Die Unbekannte flüchtete in Richtung Jülicher Straße.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: Zwischen 15 und 20 Jahre alt, braune Haare mit blonden Strähnen. Sie trug zur Tatzeit einen langen Mantel und eine graue Jogginghose.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die das Geschehene beobachtet haben und/ oder Hinweise auf die Tatverdächtige geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 12:04

    POL-MG: 82-Jährige beinah Opfer von Anlagebetrügern

    Mönchengladbach (ots) - Eine 82-jährige Frau aus Lürrip wäre beinah einem Anlagebetrug aufgesessen. Die Frau gab bei der Anzeigenerstattung bei der Polizei an, sie habe am Mittwoch, 10. September, im Internet eine Werbeanzeige entdeckt, die für eine Geldanlage warb. Da sie interessiert gewesen sei, habe sie die angegebene Telefonnummer angerufen. Dort sei jedoch zunächst niemand rangegangen. Nach kurzer Zeit sei sie ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 17:55

    POL-MG: Frontalzusammenstoß fordert zwei leichtverletzte Personen

    MG-Waldhausen, Monschauer Straße (ots) - Am Donnerstag, (18.09), gegen 16:42 Uhr, befuhr eine 32-Jährige Mönchengladbacherin mit ihrem PKW die Monschauer Straße in Richtung Waldnieler Straße. Ein 86-Jähriger Mönchengladbacher befuhr die Monschauer Straße in entgegengesetzter Richtung. Die 32-Jährige beabsichtigte nach links auf das Gelände eines Supermarktes ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 12:24

    POL-MG: Tag ohne Verkehrstote in europäische Aktionswoche ROADPOL Safety Days gebettet - "Mit gutem Beispiel vorangehen" für mehr Sicherheit auf unseren Straßen

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 16. September sind die europaweiten ROADPOL Safety Days gestartet. Noch bis Montag, 22. September steht die Aktion unter dem Motto "Mit gutem Beispiel vorangehen!" und verfolgt die Ziele, die Verkehrssicherheit zu stärken, Verkehrsunfälle zu reduzieren und die Bevölkerung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren