POL-MG: Halskette entwendet: Unbekannte umarmt 81-Jährige, um sie zu bestehlen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 18. September, hat eine Unbekannte gegen 15.05 Uhr an der Titzer Straße einer 81-Jährigen die Halskette gestohlen.

Nach eigener Aussage, sei die Seniorin auf der Titzer Straße zu Fuß unterwegs gewesen, als eine junge Frau sie ansprach. Diese habe behauptet, Spenden für blinde und eingeschränkte Menschen zu sammeln und die Seniorin um Nennung ihres Namens gebeten. Als die 81-Jährige ihren Namen nannte, sei die Unbekannte näher an sie herangetreten und habe sie umarmt. Dabei habe die Frau die Halskette der Seniorin geöffnet und diese entwendet. Die Unbekannte flüchtete in Richtung Jülicher Straße.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: Zwischen 15 und 20 Jahre alt, braune Haare mit blonden Strähnen. Sie trug zur Tatzeit einen langen Mantel und eine graue Jogginghose.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die das Geschehene beobachtet haben und/ oder Hinweise auf die Tatverdächtige geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

