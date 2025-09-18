Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tag ohne Verkehrstote in europäische Aktionswoche ROADPOL Safety Days gebettet - "Mit gutem Beispiel vorangehen" für mehr Sicherheit auf unseren Straßen

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 16. September sind die europaweiten ROADPOL Safety Days gestartet. Noch bis Montag, 22. September steht die Aktion unter dem Motto "Mit gutem Beispiel vorangehen!" und verfolgt die Ziele, die Verkehrssicherheit zu stärken, Verkehrsunfälle zu reduzieren und die Bevölkerung für verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Auch die Polizei Mönchengladbach beteiligt sich daran - damit die Straßen unserer Stadt sicher bleiben und noch sicherer werden.

Im Mittelpunkt stehen Kontrollen in den Bereichen, die zu den Hauptunfallursachen zählen. Dazu gehören Geschwindigkeitskontrollen sowie Anhaltekontrollen, bei der die eingesetzten Polizeikräfte die Fahrtüchtigkeit überprüfen. Ebenso achten sie besonders auf Abbiegeverstöße oder abgelenkte Autofahrende, die beispielsweise ein Handy am Steuer benutzen. Auch Fahrrad-, E-Bike-, E-Scooter- und Pedelecfahrende stehen bei den Kontrollen im Fokus.

Über einen Tag verteilt hat die Polizei Mönchengladbach direktionsübergreifend mit Beamtinnen und Beamten des Verkehrsdienstes sowie aus dem Wach- und Wechseldienst im Stadtgebiet zahlreiche Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Insgesamt fielen zehn Autofahrende auf, die ihr Handy am Steuer nutzen, zwölf Mal schrieben die Einsatzkräfte Verwarngelder aus wegen Überfahren von Stoppzeichen, zweimal fuhren Personen über Rot, dreimal fehlte der Anschnallgurt und in einem kontrollierten Auto saß ein Kind auf dem mittleren Platz der Rückbank - ohne Anschnallgurt und ohne Kindersitz. Viermal fuhren Verkehrsteilnehmer (Fahrrad-, Roller- und E-Scooter-Fahrer) auf Gehwegen, obwohl dies nur Fußgängern gestattet ist. In 16 Fällen waren Verwarngelder wegen Geschwindigkeitsüberschreitung fällig, dreimal schrieben die Beamten deshalb Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Die Polizei appelliert - und am heutigen Tag ohne Verkehrstote noch einmal besonders - an alle Verkehrsteilnehmer, sei es mit dem Auto, auf zwei Rädern, zu Fuß oder in sonstiger Art, sich an die Straßenverkehrsregeln zu halten und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Das Verhalten jedes Einzelnen ist entscheidend dafür, Unfälle zu vermeiden. Verkehrsunfälle passieren nicht einfach - sie werden verursacht. Denn am Ende wollen alle für sich und ihre Liebsten dasselbe: Gesund und wohlbehalten ankommen. (cr)

