PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl in Rheindahlen-Land und Wickrath-West: Werkzeuge entwendet

Mönchengladbach (ots)

An der Voosener Straße ist zwischen Dienstag, 16. September, 17.30 Uhr und Mittwoch, 17. September, 7 Uhr das Fahrzeug eines Handwerksbetriebs aufgebrochen worden.

Der Fahrer hatte den Wagen nach eigenen Angaben abends in einer Parkbucht abgestellt und am nächsten Morgen aufgebrochen vorgefunden. Es seien mehrere Maschinenkoffer sowie eine Werkzeugkiste entwendet worden, deren Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich liege.

Einen weiteren Diebstahl von Werkzeugen gab es in der Nacht von Dienstag, 16. September und Mittwoch, 17. September am Buchholzer Weg in Wickrath-West. Dort haben Unbekannte Werkzeuge aus einem Fahrzeug auf der Einfahrt eines Wohnhauses gestohlen. Der Schaden liegt hier im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei nimmt Hinweise zu beiden Tatgeschehen und möglichen Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 09:54

    POL-MG: Zeugensuche nach Pedelec-Unfall

    Mönchengladbach (ots) - Nach einem Unfall an der Kreuzung Dorfbroicher Straße / Gracht sucht die Polizei aktuell Zeugen, die Hinweise zu einem flüchtigen Autofahrer und dem Unfallhergang geben können. Eine Pedelec-Fahrerin stand am Mittwoch, 17. September, gegen 17.15 Uhr an einer roten Ampel auf der Dorfbroicher Straße. Sie befand sich gerade auf einer extra für Fahrradfahrer markierten Linksabbieger-Spur, als ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 09:39

    POL-MG: Fahndungsrücknahme - Vermisste 30-Jährige wurde gefunden

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hatte die Öffentlichkeit am Donnerstag, 11. September, bei der Suche nach einer 30-jährigen Frau um Mithilfe gebeten. Die Frau hatte sich aus einem Krankenhaus in Mönchengladbach-Rheydt entfernt und ist am Montag, 15. September wieder wohlbehalten in Mülheim aufgefunden worden. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Die ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 12:47

    POL-MG: Trickdiebstahl an der Hindenburgstraße: Augen auf, Tasche zu!

    Mönchengladbach (ots) - In einem Geschäft an der Hindenburgstraße ist es am Montag, 15. September, gegen 12.40 Uhr, zu einem Trickdiebstahl sowie zu einem weiteren Versuch gekommen. Eine 38-Jährige war in dem Geschäft gerade einkaufen, als sie bemerkt habe, wie jemand von hinten nach dem Portemonnaie in ihrer Tasche griff. Daraufhin habe sie es sofort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren