Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl in Rheindahlen-Land und Wickrath-West: Werkzeuge entwendet

Mönchengladbach (ots)

An der Voosener Straße ist zwischen Dienstag, 16. September, 17.30 Uhr und Mittwoch, 17. September, 7 Uhr das Fahrzeug eines Handwerksbetriebs aufgebrochen worden.

Der Fahrer hatte den Wagen nach eigenen Angaben abends in einer Parkbucht abgestellt und am nächsten Morgen aufgebrochen vorgefunden. Es seien mehrere Maschinenkoffer sowie eine Werkzeugkiste entwendet worden, deren Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich liege.

Einen weiteren Diebstahl von Werkzeugen gab es in der Nacht von Dienstag, 16. September und Mittwoch, 17. September am Buchholzer Weg in Wickrath-West. Dort haben Unbekannte Werkzeuge aus einem Fahrzeug auf der Einfahrt eines Wohnhauses gestohlen. Der Schaden liegt hier im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei nimmt Hinweise zu beiden Tatgeschehen und möglichen Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (sts)

