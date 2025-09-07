POL-PILAN: Alkohol im Straßenverkehr
Landstuhl (ots)
In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei in der Hauptstraße eine Verkehrsteilnehmerin mit Alkohol am Steuer erwischt. Die 24-jährige Renault Fahrerin aus dem Kreis Kusel hatte zu tief ins Glas geschaut. Ihr Atemalkoholwert lag mit 0,56 Promille noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, was eine empfindliche Geldbuße samt Fahrverbot nach sich ziehen wird. |pilan
