PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Alkohol im Straßenverkehr

Landstuhl (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei in der Hauptstraße eine 
Verkehrsteilnehmerin mit Alkohol am Steuer erwischt. Die 24-jährige 
Renault Fahrerin aus dem Kreis Kusel hatte zu tief ins Glas geschaut.
Ihr Atemalkoholwert lag mit 0,56 Promille noch im Bereich einer 
Ordnungswidrigkeit, was eine empfindliche Geldbuße samt Fahrverbot 
nach sich ziehen wird. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 07:20

    POL-PILAN: Jugendlicher unter Alkoholeinfluss am Steuer

    Landstuhl (ots) - Ein 17-Jähriger hat sich in der Nacht auf Sonntag eine Spritztour erlaubt. Der Jugendliche war im Stadtteil Atzel unterwegs als eine Polizeistreife seine Fahrtüchtigkeit überprüfte, welche mit 1,36 Promille Alkohol nicht gegeben war. Seine kürzlich erworbene Fahrerlaubnis B 17 -Begleitetes Fahren ab 17- wurde sichergestellt. Dem Fahranfänger musste eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 07:19

    POL-PILAN: Mittfahrerin wird ausfällig

    Landstuhl (ots) - Ein Streifenteam ist gegen Mitternacht in der Bahnstraße von einer 42-jährigen Dame beleidigt worden. Die beiden Beamten führten eine Verkehrskontrolle durch, als ihnen im weiteren Verlauf eine Mitfahrerin den erhobenen Mittelfinger zeigte. Zudem beleidigte sie die Polizisten mit nicht druckreifen Begriffen. Auf die Frau aus Hessen kommt nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu. |pilan Kontaktdaten ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 07:17

    POL-PILAN: Pedalritter jenseits der zwei Promille ...

    Landstuhl (ots) - Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis ist am Samstagabend unter Alkoholeinfluss mit seinem Fahrrad gefahren. In der Weiherstraße bemerkte eine Streife seinen auffälligen Fahrstil und stoppte ihn zur Durchführung einer Verkehrskontrolle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren