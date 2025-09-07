POL-PILAN: Alkohol im Straßenverkehr

Landstuhl (ots) - Ein Streifenteam ist gegen Mitternacht in der Bahnstraße von einer 42-jährigen Dame beleidigt worden. Die beiden Beamten führten eine Verkehrskontrolle durch, als ihnen im weiteren Verlauf eine Mitfahrerin den erhobenen Mittelfinger zeigte. Zudem beleidigte sie die Polizisten mit nicht druckreifen Begriffen. Auf die Frau aus Hessen kommt nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu. |pilan Kontaktdaten ...

