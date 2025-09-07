POL-PILAN: Pedalritter jenseits der zwei Promille ...

Ramstein-Miesenbach (ots) - Am Donnerstag kam es zwischen 08:15 Uhr-12:30 Uhr zu einem Diebstahl von einem Kennzeichenpaar. Diese waren an einem Omnibus montiert. Das Fahrzeug stand geparkt an einem Schwimmbad in der Schernauer Straße in Ramstein. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können oder etwas beobachtet haben, bitten wir Sie ...

