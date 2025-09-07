POL-PILAN: Pedalritter jenseits der zwei Promille ...
Landstuhl (ots)
Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis ist am Samstagabend unter Alkoholeinfluss mit seinem Fahrrad gefahren. In der Weiherstraße bemerkte eine Streife seinen auffälligen Fahrstil und stoppte ihn zur Durchführung einer Verkehrskontrolle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. |pilan
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
