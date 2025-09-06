PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Radfahrer bei Sturz verletzt

Ramstein-Miesenbach (ots)

Ein 35-jähriger Radfahrer hat sich am Freitagnachmittag bei einem 
Sturz verletzt. Der Radler war kurz nach 14 Uhr mit seinem Drahtesel 
am Schulhügel unterwegs. Dort stürzte er mehrere Treppenstufen hinab 
und fiel in eine Schaufensterscheibe, welche zertrümmerte. Der Grund 
für die unsichere Fahrweise war schnell gefunden. Der Mann war mit 
knapp zwei Promille erheblich alkoholisiert.  Er trug keinen 
Fahrradhelm und erlitt bei dem Sturz Schnittverletzungen. Dem 
Pedalritterritter wurde eine Blutprobe entnommen und ein 
Strafverfahren eingeleitet. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 07:16

    POL-PILAN: Mehrere berauschte Fahrer erwischt

    Landstuhl (ots) - Am Samstagmorgen haben Beamte der Polizeiinspektion Landstuhl bei Kontrollen im Stadtgebiet gleich zwei berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen. Zunächst wurde um circa 01:30 Uhr in der Weiherstraße ein 46-jähriger Kraftfahrzeugführer kontrolliert. Bei dem Mann ergab sich der Verdacht auf Drogenbeeinflussung und ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen 06:30 ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 15:12

    POL-PILAN: Diebstahl von Kennzeichenpaar

    Ramstein-Miesenbach (ots) - Am Donnerstag kam es zwischen 08:15 Uhr-12:30 Uhr zu einem Diebstahl von einem Kennzeichenpaar. Diese waren an einem Omnibus montiert. Das Fahrzeug stand geparkt an einem Schwimmbad in der Schernauer Straße in Ramstein. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können oder etwas beobachtet haben, bitten wir Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren