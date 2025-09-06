Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Radfahrer bei Sturz verletzt

Ramstein-Miesenbach (ots)

Ein 35-jähriger Radfahrer hat sich am Freitagnachmittag bei einem Sturz verletzt. Der Radler war kurz nach 14 Uhr mit seinem Drahtesel am Schulhügel unterwegs. Dort stürzte er mehrere Treppenstufen hinab und fiel in eine Schaufensterscheibe, welche zertrümmerte. Der Grund für die unsichere Fahrweise war schnell gefunden. Der Mann war mit knapp zwei Promille erheblich alkoholisiert. Er trug keinen Fahrradhelm und erlitt bei dem Sturz Schnittverletzungen. Dem Pedalritterritter wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. |pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell