PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Jugendlicher unter Alkoholeinfluss am Steuer

Landstuhl (ots)

Ein 17-Jähriger hat sich in der Nacht auf Sonntag eine Spritztour 
erlaubt. Der Jugendliche war im Stadtteil Atzel unterwegs als eine 
Polizeistreife seine Fahrtüchtigkeit überprüfte, welche mit 1,36 
Promille Alkohol nicht gegeben war. Seine kürzlich erworbene 
Fahrerlaubnis B 17 -Begleitetes Fahren ab 17- wurde sichergestellt. 
Dem Fahranfänger musste eine Blutprobe entnommen und ein 
Strafverfahren eingeleitet werden. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 07:19

    POL-PILAN: Mittfahrerin wird ausfällig

    Landstuhl (ots) - Ein Streifenteam ist gegen Mitternacht in der Bahnstraße von einer 42-jährigen Dame beleidigt worden. Die beiden Beamten führten eine Verkehrskontrolle durch, als ihnen im weiteren Verlauf eine Mitfahrerin den erhobenen Mittelfinger zeigte. Zudem beleidigte sie die Polizisten mit nicht druckreifen Begriffen. Auf die Frau aus Hessen kommt nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu. |pilan Kontaktdaten ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 07:17

    POL-PILAN: Pedalritter jenseits der zwei Promille ...

    Landstuhl (ots) - Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis ist am Samstagabend unter Alkoholeinfluss mit seinem Fahrrad gefahren. In der Weiherstraße bemerkte eine Streife seinen auffälligen Fahrstil und stoppte ihn zur Durchführung einer Verkehrskontrolle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 07:32

    POL-PILAN: Radfahrer bei Sturz verletzt

    Ramstein-Miesenbach (ots) - Ein 35-jähriger Radfahrer hat sich am Freitagnachmittag bei einem Sturz verletzt. Der Radler war kurz nach 14 Uhr mit seinem Drahtesel am Schulhügel unterwegs. Dort stürzte er mehrere Treppenstufen hinab und fiel in eine Schaufensterscheibe, welche zertrümmerte. Der Grund für die unsichere Fahrweise war schnell gefunden. Der Mann war mit knapp zwei Promille erheblich alkoholisiert. Er trug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren