POL-PILAN: Jugendlicher unter Alkoholeinfluss am Steuer
Landstuhl (ots)
Ein 17-Jähriger hat sich in der Nacht auf Sonntag eine Spritztour erlaubt. Der Jugendliche war im Stadtteil Atzel unterwegs als eine Polizeistreife seine Fahrtüchtigkeit überprüfte, welche mit 1,36 Promille Alkohol nicht gegeben war. Seine kürzlich erworbene Fahrerlaubnis B 17 -Begleitetes Fahren ab 17- wurde sichergestellt. Dem Fahranfänger musste eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet werden. |pilan
