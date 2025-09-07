PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Mittfahrerin wird ausfällig

Landstuhl (ots)

Ein Streifenteam ist gegen Mitternacht in der Bahnstraße von einer 
42-jährigen Dame beleidigt worden. Die beiden Beamten führten eine 
Verkehrskontrolle durch, als ihnen im weiteren Verlauf eine 
Mitfahrerin den erhobenen Mittelfinger zeigte. Zudem beleidigte sie 
die Polizisten mit nicht druckreifen Begriffen. Auf die Frau aus 
Hessen kommt nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

