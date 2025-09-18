Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Pedelec-Unfall

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Unfall an der Kreuzung Dorfbroicher Straße / Gracht sucht die Polizei aktuell Zeugen, die Hinweise zu einem flüchtigen Autofahrer und dem Unfallhergang geben können.

Eine Pedelec-Fahrerin stand am Mittwoch, 17. September, gegen 17.15 Uhr an einer roten Ampel auf der Dorfbroicher Straße. Sie befand sich gerade auf einer extra für Fahrradfahrer markierten Linksabbieger-Spur, als plötzlich von hinten ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit links an ihr vorbei gefahren sei. Dabei habe der Wagen den Arm der 48-Jährigen touchiert, den sie nach links ausgestreckt hatte. Sie stürzte mit ihrem Pedelec zu Boden und verletzte sich leicht.

Der Autofahrer sei daraufhin weiter gefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Er ist laut Zeugenaussage circa 40 Jahre alt, von normaler Statur, hat kurze schwarz-braune Haare und einen Bart. Bei dem Auto soll es sich um einen grauen Renault gehandelt haben.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell