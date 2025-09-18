Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frontalzusammenstoß fordert zwei leichtverletzte Personen

MG-Waldhausen, Monschauer Straße (ots)

Am Donnerstag, (18.09), gegen 16:42 Uhr, befuhr eine 32-Jährige Mönchengladbacherin mit ihrem PKW die Monschauer Straße in Richtung Waldnieler Straße. Ein 86-Jähriger Mönchengladbacher befuhr die Monschauer Straße in entgegengesetzter Richtung. Die 32-Jährige beabsichtigte nach links auf das Gelände eines Supermarktes abzubiegen. Hierzu wartete sie um den entgegenkommenden PKW des 86-Jährigen seine Fahrt geradeaus fortsetzen zu lassen. Dieser verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem PKW der Mönchengladbacherin kam. Beide Verkehrsteilnehmer wurden durch die Kollision leicht verletzt und mussten einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme erfolgte eine Vollsperrung der Monschauer Straße zwischen Karstraße und Waldnielerstraße. Das Verkehrskommissariat des Polizeipräsidium Mönchengladbach übernahm die weiteren Ermittlungen. (Bi)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell