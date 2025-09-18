PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frontalzusammenstoß fordert zwei leichtverletzte Personen

MG-Waldhausen, Monschauer Straße (ots)

Am Donnerstag, (18.09), gegen 16:42 Uhr, befuhr eine 32-Jährige Mönchengladbacherin mit ihrem PKW die Monschauer Straße in Richtung Waldnieler Straße. Ein 86-Jähriger Mönchengladbacher befuhr die Monschauer Straße in entgegengesetzter Richtung. Die 32-Jährige beabsichtigte nach links auf das Gelände eines Supermarktes abzubiegen. Hierzu wartete sie um den entgegenkommenden PKW des 86-Jährigen seine Fahrt geradeaus fortsetzen zu lassen. Dieser verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem PKW der Mönchengladbacherin kam. Beide Verkehrsteilnehmer wurden durch die Kollision leicht verletzt und mussten einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme erfolgte eine Vollsperrung der Monschauer Straße zwischen Karstraße und Waldnielerstraße. Das Verkehrskommissariat des Polizeipräsidium Mönchengladbach übernahm die weiteren Ermittlungen. (Bi)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 12:24

    POL-MG: Tag ohne Verkehrstote in europäische Aktionswoche ROADPOL Safety Days gebettet - "Mit gutem Beispiel vorangehen" für mehr Sicherheit auf unseren Straßen

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 16. September sind die europaweiten ROADPOL Safety Days gestartet. Noch bis Montag, 22. September steht die Aktion unter dem Motto "Mit gutem Beispiel vorangehen!" und verfolgt die Ziele, die Verkehrssicherheit zu stärken, Verkehrsunfälle zu reduzieren und die Bevölkerung ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 12:02

    POL-MG: Diebstahl in Rheindahlen-Land und Wickrath-West: Werkzeuge entwendet

    Mönchengladbach (ots) - An der Voosener Straße ist zwischen Dienstag, 16. September, 17.30 Uhr und Mittwoch, 17. September, 7 Uhr das Fahrzeug eines Handwerksbetriebs aufgebrochen worden. Der Fahrer hatte den Wagen nach eigenen Angaben abends in einer Parkbucht abgestellt und am nächsten Morgen aufgebrochen vorgefunden. Es seien mehrere Maschinenkoffer sowie eine ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:54

    POL-MG: Zeugensuche nach Pedelec-Unfall

    Mönchengladbach (ots) - Nach einem Unfall an der Kreuzung Dorfbroicher Straße / Gracht sucht die Polizei aktuell Zeugen, die Hinweise zu einem flüchtigen Autofahrer und dem Unfallhergang geben können. Eine Pedelec-Fahrerin stand am Mittwoch, 17. September, gegen 17.15 Uhr an einer roten Ampel auf der Dorfbroicher Straße. Sie befand sich gerade auf einer extra für Fahrradfahrer markierten Linksabbieger-Spur, als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren