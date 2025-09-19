PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aktuelle Warnung vor Trickdieben

Mönchengladbach (ots)

Vorsicht: Aktuell sind im Stadtgebiet wieder Trickdiebe unterwegs, die sich dieses Mal als Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser ausgeben.

Am Freitag, 19. September, klingelten sie gegen 15.50 Uhr an einem Haus in Rheindahlen. Sie gaben vor, man müsse für die geplante Verlegung der Glasfaserkabel Räume ausmessen.

In Wahrheit hatten es die Täter auf Wertgegenstände abgesehen und konnten in diesem Fall Bargeld und Münzen erbeuten.

Einer der Täter trug eine dunkle Weste und ansonsten helle Kleidung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

Sie warnt noch einmal eindringlich:

   -	Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung. -	Lassen
Sie nur Handwerker oder Dienstleister rein, die Sie selbst beauftragt
haben oder Ihnen von der Hausverwaltung / dem Vermieter angekündigt 
wurden. -	Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, wenn Sie unsicher 
sind. -	Halten Sie Rücksprache mit dem Energieversorger oder 
Telekommunikationsunternehmen, von dem die Person angeblich kommt. -	
Wählen Sie im Zweifel den Notruf. (km)

Polizei Mönchengladbach
Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

