Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autodiebstahl in Geistenbeck

Mönchengladbach (ots)

Bislang Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 18. September, 18 Uhr und Montag, 22. September, 9.30 Uhr einen schwarzen BMW X6 von einem Parkplatz an der Kreuzung Stapper Weg/ Taunusstraße gestohlen.

Der Besitzer hatte das Auto in einer Parkbucht abgestellt. Als er wiederkam, war der Wagen dort nicht mehr aufzufinden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell