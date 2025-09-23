PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autodiebstahl in Geistenbeck

Mönchengladbach (ots)

Bislang Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 18. September, 18 Uhr und Montag, 22. September, 9.30 Uhr einen schwarzen BMW X6 von einem Parkplatz an der Kreuzung Stapper Weg/ Taunusstraße gestohlen.

Der Besitzer hatte das Auto in einer Parkbucht abgestellt. Als er wiederkam, war der Wagen dort nicht mehr aufzufinden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

