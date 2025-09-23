Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 45-jähriger Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall mit Flucht leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Kreuzung Hubertusstraße/ Hirschweg ist es am Montag, 22. September, gegen 14.41 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 45-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach eigener Aussage fuhr der 45-Jähirge auf der Hubertusstraße in Richtung Dahlener Straße und nahm an der Kreuzung zum Hirschweg den Fahrradweg, um die Straße zu überqueren. Plötzlich sei von der Straße Hirschweg kommend ein grauer Porsche Cayenne in den Kreuzungsbereich gefahren. Dem Fahrradfahrer sei es nicht mehr möglich gewesen, rechtzeitig zu bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Autofahrer soll den 45-Jährigen an der linken Körperseite leicht touchiert haben, woraufhin dieser sein Fahrrad auf den Boden legte, um den Autofahrer zur Rede zu stellen. Dieser wiederum beteuerte nur, dass nichts passiert sei und setzte seine Fahrt in Richtung Reststrauch fort. Dabei fuhr er zudem über den hinteren Reifen des Fahrrads, das unmittelbar vor seinem Auto auf dem Boden lag.

Der Autofahrer soll zwischen 75 und 80 Jahre alt sein, mit weißen, kurzen Haaren und bekleidet mit einem grauen Hemd oder Pullunder.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zu dem Fahrer des Porsche Cayenne geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell