Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Warnung vor Goldschmuck-Dieben: Lassen Sie sich von Fremden keinen Schmuck anbieten oder anlegen

Mönchengladbach (ots)

Bei der Polizei haben in den vergangenen Wochen mehrfach Personen angezeigt, dass sie Opfer eines Trickdiebstahls geworden sind.

Dabei wendeten die Tatverdächtigen immer denselben Trick an: Als Dank für eine Auskunft wollten sie den Geschädigten Armbänder oder Ketten anlegen - und stahlen dabei den Goldschmuck der Opfer.

Zu einigen dieser Fälle hat die Polizei Mönchengladbach Pressemitteilungen herausgegeben:

Die Polizei warnt:

   -	Lassen Sie sich von Fremden nicht in Gespräche verwickeln.
   -	Halten Sie Abstand zu fremden Fahrzeugen und fremden Personen.
   -	Lassen Sie sich auf gar keinen Fall Schmuck anbieten oder gar 
anlegen.

Da die Trickdiebe in einigen Fällen türkischstämmige Menschen scheinbar gezielt in ihrer Landessprache angesprochen haben, übersetzen wir diese Warnung auch ins Türkische (im Anhang). Wir bitten türkischsprachige Leser, diese Warnung zu verbreiten, insbesondere an ältere Menschen in Ihrem Umfeld. Vielen Dank! (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

