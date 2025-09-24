Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu versuchtem Tötungsdelikt in Viersen-Dülken - Festnahme und Inhaftierung des flüchtigen Tatverdächtigen

Mönchengladbach (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach und Viersen sowie der Bundespolizei

In Viersen-Dülken kam es an der Straße Ostwall in der Nacht von Sonntag, 2. Juni auf Montag, 3. Juni 2024 zu einer Schussabgabe. Ein 47-jähriger Viersener wurde durch mehrere Schüsse schwer verletzt und in ein Krankenhaus nach Krefeld gebracht. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach qualifizierte die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Mehrere Monate fahndete die Polizei öffentlich nach dem 34-jährigen Tatverdächtigen Oguzhan D.

Kräfte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf kontrollierten den bis dato flüchtigen und in der Türkei aufhältigen Tatverdächtigen am Dienstag, 23. September 2025, im Rahmen seiner Wiedereinreise am Flughafen Düsseldorf und nahmen ihn aufgrund der vorliegenden Ausschreibung fest. Ermittler der Polizei Mönchengladbach führten ihn noch am selben Tag einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl gegen Oguzhan D. erließ. Der Mann wurde der Justizvollzugsanstalt zugeführt. (cr)

