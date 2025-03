Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Einbruch in Gaststätte

Am frühen Sonntagmorgen hatten es Einbrecher in Ebersbach auf Spielautomaten abgesehen.

Ulm (ots)

Die Unbekannten brachen vermutlich in der Nacht ab etwa 2.30 Uhr in eine Gaststätte in der Stuttgarter Straße ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangte so ins Innere. Dann brachen sie gewaltsam mehrere Spielautomaten auf. Mit dem entnommenen Bargeld flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Höhe der Sachschäden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt der Polizeiposten Ebersbach unter Tel. 07163/1003-0 entgegen.

++++0453509

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell