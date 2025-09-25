Polizei Düsseldorf

POL-D: Einladung zum Presse- und Fototermin "Internationaler Tag älterer Menschen" - Polizei berät zum Thema Seniorenprävention und gibt Tipps

Düsseldorf (ots)

Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz möchten Interessierte zu dem wichtigen Thema Seniorenprävention beraten. Sowohl die Betroffenen als auch ihre Angehörigen erfahren hier, welche perfiden Maschen die Täter benutzen, um an Beute zu gelangen und wie sich ältere Personen schützen können.

Zu diesem Termin laden wir Sie herzlich ein:

Wann: Dienstag, 30. September 2025, 14:15 Uhr Wo: Volksbank Düsseldorf, Königsallee 98A, 40215 Düsseldorf

