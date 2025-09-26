Polizei Düsseldorf

POL-D: Versammlungsgeschehen in der Landeshauptstadt - Mehrere Versammlungen im Innenstadtbereich - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet - Polizei im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Samstag, 27. September 2025

Für den kommenden Samstag, 27. September 2025, sind der Polizei für die Nachmittagsstunden bis in den Abend hinein mehrere Versammlungen angezeigt. Es werden insgesamt mehrere Tausend Teilnehmende erwartet.

Insbesondere ein Aufzug, der von der Friedrich-Ebert-Straße zur Schadowstraße ziehen soll, dürfte während der relevanten Zeit für verkehrliche Beeinträchtigungen sorgen.

Die Polizei ist zum Schutz der Versammlungen mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten im Einsatz und wird versuchen, die Einschränkungen im Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten. Besucher der Innenstadt werden dennoch gebeten, für die An- und Abreise auf die Angebote des ÖPNV, insbesondere die unterirdisch verkehrenden Bahnen, zurückzugreifen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell