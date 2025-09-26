Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 - Neuss-Norf - Lkw-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Unfallzeit: Donnerstag, 25. September 2025, 23:39 Uhr

Bei einem Alleinunfall Donnerstagnacht auf der A 57 bei Neuss-Norf verletzte sich ein Lkw-Fahrer so schwer, dass er zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 66-jährige Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine auf der A 57 in Richtung Nimwegen unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Neuss-Norf war zu dem Zeitpunkt eine Nachtbaustelle mit Vorankündigung durch eine mobile Warntafel eingerichtet. Aus bislang unklarer Ursache prallte der Mann mit seinem Fahrzeug gegen die Warntafel und verletzte sich dabei schwer. Es entstand Sachschaden an der auf einem Lkw installierten Tafel sowie an der Sattelzugmaschine in Höhe von rund 18.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und zur Unfallursache dauern an. Die Polizei prüft Hinweise auf einen möglichen internistischen Notfall.

