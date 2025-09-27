Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Körperverletzungsdelikt in der Zentralbibliothek - Frau verletzt Jugendlichen schwer - Tatverdächtige festgenommen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: 27. September 2025, 11:13 Uhr

Nachdem eine psychisch auffällige Frau am Samstagmorgen mit zwei Jugendlichen in der Zentralbibliothek in Düsseldorf in Streit geraten war, fügte sie einem 17-Jährigen eine Stichverletzung zu. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus. Der zweite Jugendliche - ebenfalls 17 Jahre alt - wurde leicht verletzt.

Die Frau wurde vorläufig festgenommen und gehört laut derzeitigen Erkenntnissen nicht der Drogen- und Obdachlosenszene an. Sie wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Ermittlungen dauern an.

