Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Bilk - Pkw landet nach Zusammenstoß auf dem Dach - Person schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 01. Oktober 2025, 12:49 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag wurde ein 70-jähriger Düsseldorfer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er war zuvor mit seinem Mercedes-Benz an einer Kreuzung in Bilk mit einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen. Durch den Zusammenprall überschlug sich sein Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 70-Jährige von der Volmerswerther Straße in Richtung Bilk in die Kreuzung Südring/Volmerswerther Straße ein und musste dort verkehrsbedingt warten. Währenddessen war ein 47-Jähriger aus Düsseldorf mit seinem Audi auf dem Südring in Richtung Neuss unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach Aussagen von Zeugen sind beide Pkw-Fahrer bei grüner Ampel in die Kreuzung eingefahren.

Der 70-Jährige kam in eine Klinik. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt. Es kam zu leichten Beeinträchtigungen des Verkehrs.

