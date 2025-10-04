Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 40 bei Wachtendonk - Lkw mit erheblichen Mängeln angehalten - Teil der Bremsanlage fällt Beamten bei Kontrolle vor die Füße - Weiterfahrt untersagt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 3.Oktober 2025, 13:30 Uhr

Bei einer Kontrolle gestern Morgen auf der A 40 bei Wachtendonk fiel Beamten des Verkehrsdienstes ein Teil der Bremsanlage eines Lkw unmittelbar vor die Füße. Sie hatten den Sattelzug mit erheblichen Mängeln glücklicherweise angehalten, bevor es zu einem Verkehrsunfall kommen konnte. Fahrer und Halter entrichteten Sicherheitsleistungen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lediglich einem glücklichen Umstand ist es laut den Angaben der Spezialisten des Verkehrsdienstes zu verdanken, dass die erheblichen Mängel eines litauischen Lkw nicht zu einem Verkehrsunfall geführt hatten. Die Polizisten hielten den Fahrer des Sattelzuges am Morgen des Feiertages an. Beim Einparken in die Parkbucht (Kontrollort) fiel den Beamten ein Teil der Bremsalge des Aufliegers direkt vor die Füße. Bei der technischen Überprüfung des Lkw fiel auf, dass die Bremsbeläge von vier Achsen völlig abgenutzt waren. Ferner wurde festgestellt, dass am Auflieger mehrere Quertraversen, die konstruktionstechnisch die Ladefläche halten beziehungsweise stabilisieren sollen, stark angerissen und teilweise gebrochen waren. Zusätzlich hatte der Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Im Falle eines plötzlichen Ausweichmanövers oder einer Vollbremsung, die zu den normalen Transportbedingungen gehören, hätten die Bremsen völlig versagen sowie der Aufbau brechen können.

Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer bis zur Behebung aller Mängel untersagt. Die "Verstoßliste" wurde, neben der Geschwindigkeitsüberschreitung, wegen des Verstoßes gegen das Lkw-Fahrverbot am Feiertag ergänzt. Der Halter erschien vor Ort. Der 37-jährige kasachische Fahrer und der Halter entrichteten eine Sicherheitsleistung.

