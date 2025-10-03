Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 40 bei Essen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Langer Stau

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 2. Oktober 2025, 17:08 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 40 bei Essen wurde ein Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Die Richtungsfahrbahn wurde voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 30 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen mit seinem Motorrad (Kawasaki) auf der A 40 in Richtung Dortmund unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Huttrop aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck eines VW auffuhr. In der Folge stürzte der 30-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Er kam in eine Klinik. Der 62-jährige Fahrer des VW aus Neukirchen-Vluyn blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Richtungsfahrbahn Dortmund. Der Verkehr staute sich bis auf 10.000 Metern.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell