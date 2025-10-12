POL-BOR: Gronau - Chemikalie "wild" entsorgt
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Borgwardstraße;
Einen Kanister mit Salzsäure haben Unbekannte in Gronau in einem Straßengraben zurückgelassen. Ein Zeuge entdeckte am Freitag gegen 14.20 Uhr den Behälter an der Borgwardstraße und verständigte die Feuerwehr Gronau; deren Kräfte führten den Kanister einer fachgerechten Entsorgung zu. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell