Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall auf der A 29 mit vier Leichtverletzten und erheblichen Verkehrsbehinderungen++

Oldenburg (ots)

++Am Samstag, dem 23.08.2025, kam es gegen 13:30 Uhr im Baustellenbereich der A 29 zu einem Auffahrunfall zwischen mehreren Fahrzeugen, welcher vier leichtverletzte Personen und erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. Dabei befuhren die vier beteiligten Fahrzeuge zunächst den einspurigen Baustellenbereich der Huntebrücke in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Aufgrund des äußerst zähflüssigen Verkehrs mussten zunächst diverse Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Dies übersah der Fahrer eines Kleintransporters aus Berlin und fuhr auf das Auto eines 56-jährigen Luxemburgers auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf einen vor ihm stehenden Pkw eines 60-Jährigen aus dem Kreis Recklinghausen geschoben, der wiederum gegen das Auto einer 76-Jährigen aus Bochum prallte. Durch die Kollisionen wurden sowohl der Berliner und sein 22-jähriger Beifahrer, als auch der Luxemburger und seine 56-jährige Mitinsassin leicht verletzt. Drei beteiligte Fahrzeuge waren aufgrund der entstandenen Schäden nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme, bei der diverse Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr eingesetzt waren, mussten zunächst die Fahrbahnen in Richtung Wilhelmshaven und Osnabrück voll gesperrt werden. Aufgrund der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn Richtung Norden erst gegen 17:30 Uhr wieder freigegeben werden, was erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn und zahlreicher Nebenstrecken zur Folge hatte. Gegen den Unfallverursacher wurde abschließend ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.++ (1007780)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK BAB Oldenburg
Telefon: +49(0)4402-933 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

