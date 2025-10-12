Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Krad prallt gegen Pkw

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Hermann-Ehlers-Straße;

Unfallzeit: 10.10.2025, 16.15 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Freitag in Gronau bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 57-Jährige hatte gegen 16.15 Uhr die Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Eper Straße befahren. Vor ihm hielten mehrere Autos an der Ampelkreuzung mit der Eper Straße. Der Gronauer fuhr links an diesen vorbei, als gleichzeitig ein wartender 47-jähriger Autofahrer nach links ausscherte. Dabei kollidierte das Krad mit dem Pkw des Gronauers. Rettungskräfte brachten den verletzten Kradfahrer in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell