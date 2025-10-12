Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Beim Abbiegen kollidiert

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ahauser Straße;

Unfallzeit: 10.10.2025, 21.55 Uhr;

Eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Freitagabend in Heek gekommen ist. Eine 75-Jährige hatte gegen 21.55 Uhr außerorts die Ahauser Straße in Richtung Heek befahren. An der Auffahrt zur Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden wollte die Ochtruperin nach links in diese abbiegen. Dabei stieß sie mit dem aus Richtung Heek entgegenkommenden Wagen eines 53-Jährigen Heekers zusammen. Beide Verletzten kamen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell