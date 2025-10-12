Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geparktes Auto angefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Steinstraße;

Unfallzeit: 11.10.2025, zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr;

Erheblich beschädigt blieb ein Fahrzeug am Samstag in Gronau nach einem Verkehrsunfall zurück. Der weiß lackierte VW Golf hatte an der Steinstraße gestanden. Dort muss zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr ein anderer Wagen dagegen gefahren sein. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell