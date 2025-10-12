PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Um Geld betrogen

Vreden (ots)

Eine Frau in Vreden ist in den vergangenen Tagen Betrügern zum Opfer gefallen. Die Täter hatten sich telefonisch bei ihr gemeldet und vorgegeben, Mitarbeiter ihres Bankinstitutes zu sein. Sie behaupteten, dass Kriminelle Zugriff auf ihr Konto erlangt hätten. Um einen finanziellen Schaden abzuwenden, solle sie online zwei Zahlungen freigeben - damit werde eine Stornierung bewirkt. Die Frau folgte den Anweisungen der überzeugend auftretenden Täter. Diese gelangten so an einen vierstelligen Eurobetrag.

Die Polizei erneuert vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls ihre Warnung vor derartigen Betrugsmaschen. Keine Bank wird ihre Kunden telefonisch auffordern, die im Bericht genannten Freigaben zu tätigen. Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte sich nicht auf ein Gespräch einlassen und stattdessen seine Bank anzurufen. Dabei ist darauf zu achten, nicht die Rückruftaste zu drücken, sondern die Telefonnummer des Kreditinstitutes neu einzugeben. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

