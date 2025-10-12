PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Portemonnaie aus Jacke entwendet

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Pfarrer-Becker-Straße;

Tatzeit: 10.10.2025, 17.30 Uhr;

Unbekannte haben am Freitag in Südlohn-Oeding die Kundin eines Verbrauchermarktes bestohlen. Die Frau hatte sich gegen 17.30 Uhr in dem Geschäft an der Pfarrer-Becker-Straße aufgehalten. Sie bezahlte ihren Einkauf und ging zu ihrem parkenden Wagen, Dort bemerkte die Frau, dass ihr Portemonnaie sich nicht mehr in ihrer Jackentasche befand. Etwas später stellte sich heraus, dass es unmittelbar danach zu Abbuchungen vom Konto der Geschädigten gekommen war. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel (02861) 9000.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt - eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Zudem fällt auf, dass die Diebe vermehrt in Verbrauchermärkten ohne Videoüberwachung ihre Taten begehen.

Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Natürlich sollte man seine Wertsachen nicht aus dem Auge lassen, auch nicht bei der Suche nach Waren während des Einkaufs. Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 12:29

    POL-BOR: Schöppingen - Werkzeug gestohlen

    Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Leerer Straße; Tatzeit: zwischen 10.10.2025, 17.30 Uhr, und 11.10.2025, 11.00 Uhr; Mehrere Geräte haben Unbekannte in Schöppingen aus einem privaten Werkstattraum entwendet. Dazu kam es in der Nacht zum Samstag auf einem Grundstück an der Leerer Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 12:28

    POL-BOR: Heek - Beim Abbiegen kollidiert

    Heek (ots) - Unfallort: Heek, Ahauser Straße; Unfallzeit: 10.10.2025, 21.55 Uhr; Eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Freitagabend in Heek gekommen ist. Eine 75-Jährige hatte gegen 21.55 Uhr außerorts die Ahauser Straße in Richtung Heek befahren. An der Auffahrt zur Autobahn 31 in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 12:28

    POL-BOR: Gronau - Geparktes Auto angefahren

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Steinstraße; Unfallzeit: 11.10.2025, zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr; Erheblich beschädigt blieb ein Fahrzeug am Samstag in Gronau nach einem Verkehrsunfall zurück. Der weiß lackierte VW Golf hatte an der Steinstraße gestanden. Dort muss zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr ein anderer Wagen dagegen gefahren sein. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren