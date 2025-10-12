Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Portemonnaie aus Jacke entwendet

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Pfarrer-Becker-Straße;

Tatzeit: 10.10.2025, 17.30 Uhr;

Unbekannte haben am Freitag in Südlohn-Oeding die Kundin eines Verbrauchermarktes bestohlen. Die Frau hatte sich gegen 17.30 Uhr in dem Geschäft an der Pfarrer-Becker-Straße aufgehalten. Sie bezahlte ihren Einkauf und ging zu ihrem parkenden Wagen, Dort bemerkte die Frau, dass ihr Portemonnaie sich nicht mehr in ihrer Jackentasche befand. Etwas später stellte sich heraus, dass es unmittelbar danach zu Abbuchungen vom Konto der Geschädigten gekommen war. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel (02861) 9000.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt - eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Zudem fällt auf, dass die Diebe vermehrt in Verbrauchermärkten ohne Videoüberwachung ihre Taten begehen.

Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Natürlich sollte man seine Wertsachen nicht aus dem Auge lassen, auch nicht bei der Suche nach Waren während des Einkaufs. Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell