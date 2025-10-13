POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht mit Personenschaden
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Werther Straße;
Unfallzeit: 13.10.2025, 06.45 Uhr;
Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Montagmorgen ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der 35-jährige Bocholter war mit seinem Pedelec auf der Werther Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Seinen Angaben zufolge bog von rechts aus der Böggeringstraße ein dunkler SUV auf die Werther Straße ab. Der Fahrzeugführer hatte den von links kommenden Pedelecfahrer übersehen und beide stießen zusammen. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
