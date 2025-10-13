PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Pfarrbüro

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Pastoratsweg;

Tatzeit: zwischen Freitag 12.30 Uhr und Montag 07.30 Uhr;

In ein Pfarrbüro eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Pastoratsweg in Heiden. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, gewaltsam Zutritt in das Innere des Gebäudes. Dort durchwühlten die Einbrecher diverse Schubladen und Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

