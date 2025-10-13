PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrradfahrer im Kreisverkehr übersehen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 12.10.2025, 07.35 Uhr;

Eine Autofahrerin übersah am Montagmorgen einen Fahrradfahrer im Kreisverkehr an der Heidener Straße in Borken. Zu dem Unfall kam es, als die 37-jährige mit ihrem Fahrzeug auf der Heidener Straße in den Kreisverkehr Richtung Ahauser Straße einfahren wollte. Die Borkenerin übersah dabei den von links kommenden Radfahrer: Dieser war auf dem Radstreifen entlang des Kreisverkehrs unterwegs. Die beiden Beteiligten stießen zusammen und der 62-jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten den Borkener.

Dieser Unfall könnte mit einer Sichtbehinderung durch die A-Säule im Zusammenhang stehen. Das bedeutet, dass unter ungünstigen Umständen Radfahrende für Sekunden aus dem Blickfeld eines Autofahrers verschwinden. Da helfen nur gezielte Blicke links und rechts vorbei an den massiven vorderen Fahrzeugholmen. Link zu einem kurzen Video zu der Thematik: https://borken.polizei.nrw/medien/der-blinde-fleck-hinter-der-a-saeule (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 15:20

    POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigung an Pkw

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Auf dem Geuting; Tatzeit: 12.10.2025, zwischen 11.00 Uhr und 20.30 Uhr; Einen weißen Citroen mutwillig beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Bocholt. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins an der Straße Auf dem Geuting. Am Sonntag verkratzte der Täter die Hintertür des Fahrzeugs und verursachte erheblichen Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:19

    POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht mit Personenschaden

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Werther Straße; Unfallzeit: 13.10.2025, 06.45 Uhr; Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Montagmorgen ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der 35-jährige Bocholter war mit seinem Pedelec auf der Werther Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Seinen Angaben zufolge bog von rechts aus der Böggeringstraße ein dunkler SUV auf die Werther Straße ab. Der ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:29

    POL-BOR: Raesfeld-Erle - Einbruch in Wohnhaus

    Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld-Erle, Schulten Hecke; Tatzeit: zwischen 11.10.2025, 16.00 Uhr und 12.10.2025, 15.00 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind unbekannte Täter an der Straße Schulten Hecke in Raesfeld-Erle. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag, 15.00 Uhr und Sonntag 16.00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren