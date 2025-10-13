Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrradfahrer im Kreisverkehr übersehen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 12.10.2025, 07.35 Uhr;

Eine Autofahrerin übersah am Montagmorgen einen Fahrradfahrer im Kreisverkehr an der Heidener Straße in Borken. Zu dem Unfall kam es, als die 37-jährige mit ihrem Fahrzeug auf der Heidener Straße in den Kreisverkehr Richtung Ahauser Straße einfahren wollte. Die Borkenerin übersah dabei den von links kommenden Radfahrer: Dieser war auf dem Radstreifen entlang des Kreisverkehrs unterwegs. Die beiden Beteiligten stießen zusammen und der 62-jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten den Borkener.

Dieser Unfall könnte mit einer Sichtbehinderung durch die A-Säule im Zusammenhang stehen. Das bedeutet, dass unter ungünstigen Umständen Radfahrende für Sekunden aus dem Blickfeld eines Autofahrers verschwinden. Da helfen nur gezielte Blicke links und rechts vorbei an den massiven vorderen Fahrzeugholmen. Link zu einem kurzen Video zu der Thematik: https://borken.polizei.nrw/medien/der-blinde-fleck-hinter-der-a-saeule (jh)

