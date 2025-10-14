POL-BOR: Bocholt - Unbekannte stehlen Baumaterial

Südlohn (ots) - Tatort: Südlohn, Eschstraße; Tatzeit: 14.10.2025, zwischen 01.50 Uhr und 02.00 Uhr; In eine Doppelhaushälfte eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Südlohn an der Eschstraße. Die zwei Männer versuchten sich in der Nacht zu Dienstag gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu verschaffen. Sie wurden bei dem Versuch von dem Bewohner des Hauses beobachtet und angesprochen. Daraufhin flüchteten die ...

mehr