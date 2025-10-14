PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte stehlen Baumaterial

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße;

Tatzeit: zwischen 12.10.2025, 16.00 Uhr und 13.10.2025, 06.00 Uhr;

Auf Baumaterialien abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt. Die Täter verschafften sich durch beschädigen eines Zauns Zutritt zum Baustellengelände an der Robert-Bosch-Straße. Dort entwendeten sie neben Kupferkabel, auch Elektromotoren und Edelstahlbleche. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02872) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

