Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Eschstraße;

Tatzeit: 14.10.2025, zwischen 01.50 Uhr und 02.00 Uhr;

In eine Doppelhaushälfte eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Südlohn an der Eschstraße. Die zwei Männer versuchten sich in der Nacht zu Dienstag gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu verschaffen. Sie wurden bei dem Versuch von dem Bewohner des Hauses beobachtet und angesprochen. Daraufhin flüchteten die Einbrecher. Nach Angaben des Zeugen handelte es sich um zwei Männer. Einer circa 50 Jahre alt, mit Jogginganzug und Rucksack. Der zweite Mann war nach seinen Schätzungen Anfang 20, trug eine Jeans und eine blaue Jacke und hatte einen Bart. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

