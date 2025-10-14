POL-BOR: Heek - Diesel entwendet
Heek (ots)
Tatort: Heek-Ahle, Ahle;
Tatzeit: zwischen 13.10.2025, 23.30 Uhr und 14.10.2025, 06.30 Uhr;
Rund 150 Liter Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Täter in der Bauerschaft Heek-Ahle aus einer Zugmaschine gezapft. Das Fahrzeug hatte zwischen Montagnacht und Dienstagmorgen auf einem Grundstück eines landwirtschaftlichen Betriebes gestanden. Dort öffneten die Diebe den Tankdeckel und gelangten so an den Treibstoff. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
