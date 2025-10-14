PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Diesel entwendet

Heek (ots)

Tatort: Heek-Ahle, Ahle;

Tatzeit: zwischen 13.10.2025, 23.30 Uhr und 14.10.2025, 06.30 Uhr;

Rund 150 Liter Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Täter in der Bauerschaft Heek-Ahle aus einer Zugmaschine gezapft. Das Fahrzeug hatte zwischen Montagnacht und Dienstagmorgen auf einem Grundstück eines landwirtschaftlichen Betriebes gestanden. Dort öffneten die Diebe den Tankdeckel und gelangten so an den Treibstoff. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 14:26

    POL-BOR: Legden - Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

    Legden (ots) - Unfallort: Legden, Ahauser Straße / Fliegenmarkt; Unfallzeit: 14.10.2025, 07.25 Uhr; Bei einem Unfall verletzt wurden zwei Fahrzeugführer am Dienstagmorgen in Legden. Ein 18-jähriger Mann aus Rosendahl befuhr mit seinem Pkw die Ahauser Straße in Richtung Holtwick. An der Einmündung zum Fliegenmarkt kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 10:04

    POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin leicht verletzt

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Vereinsstraße; Unfallzeit: 13.10.2025, 17.30 Uhr; Eine Pedelecfahrerin erfasst hat am Montag ein Kradfahrer mit seinem Motorrad in Gronau. Der 69-Jährige hatte aus Richtung Ochtruper gegen 17.30 Uhr die Vereinsstraße befahren und beabsichtigte nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes einzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 49-Jährige auf ihrem ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:57

    POL-BOR: Bocholt - Unbekannte stehlen Baumaterial

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße; Tatzeit: zwischen 12.10.2025, 16.00 Uhr und 13.10.2025, 06.00 Uhr; Auf Baumaterialien abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt. Die Täter verschafften sich durch beschädigen eines Zauns Zutritt zum Baustellengelände an der Robert-Bosch-Straße. Dort entwendeten sie neben Kupferkabel, auch Elektromotoren und Edelstahlbleche. Es entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren