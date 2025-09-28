PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Höhe Leonberg: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person. Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 19:10 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 81 bei Leonberg ein Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Transporter. Den bisherigen Ermittlungen zufolge habe ein bislang noch unbekannter Fahrer eines roten Tesla mit ukrainischer Zulassung, scheinbar ohne ersichtlichen Grund, auf der mittleren der drei Spuren gehalten. Der 21-jährige Fahrer des Transporters konnte dank einer Gefahrenbremsung noch rechtzeitig anhalten. Der 28-jährige Fahrer des Audi konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit dem Heck des Transporters und wurde hierbei leicht verletzt. Der Fahrer des Tesla fuhr nach dem Unfall weiter. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 12.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum roten Tesla oder dessen Fahrer/Fahrerin geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden (Tel.: 0711 6869-0, stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

