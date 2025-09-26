Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag (26.09.2025) zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heilbergstraße in Jettingen geparkten Ford. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gäu in Verbindung zu setzen.

