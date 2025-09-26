POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Ludwigsburg (ots)
Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag (25.09.2025) zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr einen in der Kernerstraße in Marbach am Neckar geparkten Ford Transit. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel: 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
