PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: 29-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 29 Jahre alte Suzuki-Fahrerin am Donnerstag (25.09.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 17.45 Uhr auf der Bundesautobahn 8 bei Rutesheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Die 29-Jährige fuhr an der Anschlussstelle Rutesheim auf die BAB 8 in Richtung München auf. Dabei verlor sie, mutmaßlich aufgrund der regennassen Fahrbahn, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in einen angrenzenden Grünstreifen. Vermutlich durch Gegensteuern kam die 29-Jährige zurück auf die Fahrbahn. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr zur selben Zeit ein 44 Jahre alter Sattelzuglenker, der mutmaßlich eine Kollision mit dem Suzuki nicht mehr verhindern konnte. Dadurch wurde der Pkw der 29-Jährigen von dem Sattelzug erfasst, erneut nach rechts abgewiesen und blieb letztlich im Grünstreifen stehen.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs bittet die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg um Zeugenhinweise unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de

Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die BAB 8 in Richtung München musste im Zuge der Unfallaufnahme für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Feuerwehr und Autobahnmeisterei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 09:39

    POL-LB: Böblingen: 10.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro hinterließ ein noch Unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (25.09.2025) in Böblingen-Dagersheim. Zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr streifte der Unbekannte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand des Eichenwegs geparkten Skoda. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 09:34

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Pkw beschädigt und geflüchtet

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (25.09.2025) zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr einen in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen im Bereich des Buchzentrums geparkten Ford. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet Zeugen, die ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 09:27

    POL-LB: BAB 81/Steinheim an der Murr: Unfallflucht auf Autobahnparkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag (25.09.2025), gegen 14.15 Uhr auf dem Parkplatz "Kälbling-Ost" am Rande der Bundesautobahn 81 ereignete. Eine 26 Jahre alte Mercedes-Lenkerin hatte ihren Pkw dort geparkt. Als ein noch unbekannter Lenker eines links von ihr geparkten Wohnmobils ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren