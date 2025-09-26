Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: 29-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 29 Jahre alte Suzuki-Fahrerin am Donnerstag (25.09.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 17.45 Uhr auf der Bundesautobahn 8 bei Rutesheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Die 29-Jährige fuhr an der Anschlussstelle Rutesheim auf die BAB 8 in Richtung München auf. Dabei verlor sie, mutmaßlich aufgrund der regennassen Fahrbahn, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in einen angrenzenden Grünstreifen. Vermutlich durch Gegensteuern kam die 29-Jährige zurück auf die Fahrbahn. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr zur selben Zeit ein 44 Jahre alter Sattelzuglenker, der mutmaßlich eine Kollision mit dem Suzuki nicht mehr verhindern konnte. Dadurch wurde der Pkw der 29-Jährigen von dem Sattelzug erfasst, erneut nach rechts abgewiesen und blieb letztlich im Grünstreifen stehen.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs bittet die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg um Zeugenhinweise unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de

Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die BAB 8 in Richtung München musste im Zuge der Unfallaufnahme für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Feuerwehr und Autobahnmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell