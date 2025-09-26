PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Fahrzeugbrand auf Firmengelände

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (25.09.2025) wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem gegen 21:00 Uhr ein Brandmeldealarm in einer Firma in der Zeppelinstraße in Besigheim ausgelöst hatte. Aus bislang unbekannter Ursache war ein in einem Innenhof, der von mehreren Firmen genutzt wird, ein abgestellter Pkw der Marke BMW in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich mittlerweile sowohl der BMW als auch ein Transporter der Marke VW und ein Wohnmobil der Marke Weinsberg in Vollbrand. Aufgrund der Hitzeentwickung wurden ein weiterer abgestellter VW sowie die Außenfassade und das Vordach eines Firmengebäudes leicht beschädigt. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Gegen 22:15 Uhr war der Brand vollständig gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Der Polizeiposten Besigheim hat die Ermittlungen insbesondere zur derzeit unbekannten Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
