POL-NOM: Rechnungen für Waren erhalten, die nie bestellt wurden

Einbeck (ots) - Einbeck, OT Kohnsen (Kr.) 13.02.2024 - 06.11.2024 Am Mittwoch, den 06.11.2024, erstattete ein 61jähriger Vogelbecker Strafanzeige bei der Polizei Einbeck wegen Warenbetruges. Demzufolge hatte er einen Baggerbetrieb mit der Gestaltung seines Grundstückes in Kohnsen beauftragt. Nach anfänglichen Arbeiten bestellte der Auftraggeber bei der Firma zudem Plastersteine in deren Namen. Den Kaufpreis in Höhe von 4.873,05 Euro entrichtete er sofort bei der Firma, ...

mehr