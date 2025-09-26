Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Einbrecher in der Riedstraße unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (24.09.2025) 02:00 Uhr und Donnerstag (25.09.2025) 03:00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Riedstraße in Erdmannhausen ihr Unwesen. Die Unbekannten kletterten mutmaßlich auf die Dachterrasse eines Wohnhauses und hebelten eine Balkontür auf. Im Inneren entwendeten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag.

In einem weiteren Fall hebelten die Unbekannten ein Fenster an einem nahegelegenen Firmengelände auf. Dort durchwühlten die Unbekannten die Büroräumlichkeiten und entwendeten den ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Laptops. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Gegenstand der Ermittlungen. In beiden Fällen kann die Höhe des Sachschadens noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell