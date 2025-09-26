PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Ladengeschäft

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstag (25.09.2025) 23:00 Uhr und Freitag (26.09.2025) 08:00 Uhr Zutritt in das Ladengeschäft einer Mühle in der Betzenbergstraße in Waldenbuch. Die Unbekannten hebelten die Schiebetür auf zum Verkaufsraum auf und entwendeten die Kassenschublade mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Weiter versuchten die Einbrecher mutmaßlich eine Tür zum Lagerraum aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldenbuch unter Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

