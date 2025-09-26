PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Fußgänger nach Kollision auf Fußgängerüberweg schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignete sich am Donnerstag (25.09.2025) gegen 22:30 Uhr in der Tammer Straße in Markgröningen. Ein 53-jähriger Renault-Lenker war auf der Tammer Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs und übersah mutmaßlich einen 25-jährigen Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überquerte. Bei der Kollision erlitt der 25-Jährige schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Renault entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

