POL-SU: Mauern mit Graffitis beschmiert

Polizei sucht Zeugen

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht von Sonntag (03. August) auf Montag (04. August) wurden im Sankt Augustiner Ortsteil Menden Graffitis auf zwei Mauern in einem Wohngebiet gesprüht. Eine 83-jährige Zeugin bemerkte am Montagmorgen, dass auf einer Mauer an der Terrasse ihrer Erdgeschosswohnung in der Martinstraße Farbschmierereien waren. Die hinzugerufenen Polizisten stellten an einem weiteren Haus in der Straße eine ähnliche Sachbeschädigung fest. Es handelt sich jeweils um einen Schriftzug in goldener Farbe. Der Tatzeitraum konnte auf die Zeit zwischen 22:00 Uhr am Sonntag und 08:30 Uhr am Montagmorgen eingegrenzt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3321. (Uhl)

